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Общество29 сентября 2022 8:39

В Новороссийске работникам обувной фабрики выплатили долг по зарплате после вмешательства следователей

Сотрудники не получали деньги с июня
Светлана ОВДЕЙ
69 работникам фабрики выплатили более 1,6 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

69 работникам фабрики выплатили более 1,6 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новороссийске работникам обувной фабрики выплатили долг по зарплате после вмешательства следователей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, сотрудники одного из предприятий Новороссийска с июня 2022 года не получали деньги за труд. Из-за невыплаченной зарплаты они прекратили работу. Тем временем о задолженности работодателя стало известно следователям.

- По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю незамедлительно была организована доследственная проверка, - ранее сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После вмешательства следователей руководство фабрики погасило задолженность. Так, 69 сотрудникам выплатили более 1,6 миллиона рублей за период с июня по август.

Тем временем доследственная проверка продолжается.