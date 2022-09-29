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Общество29 сентября 2022 9:04

Мобильный пункт вакцинации от сезонного гриппа открыли в центре Сочи

Пункт будет работать до конца октября
Ангелина НАЗАРЧУК
Перед вакцинацией врач в обязательном порядке осматривает пациента. Фото: администрация Сочи

Перед вакцинацией врач в обязательном порядке осматривает пациента. Фото: администрация Сочи

В Сочи открыли мобильный пункт вакцинации от сезонного гриппа. Он будет работать до конца октября по адресу: Советская, 26. Вакцину можно поставить с 10:00 до 16:00 часов. Для прививки необходимо взять с собой паспорт РФ.

- Вакцинация является основной формой профилактики заболеваемости. Оптимальными сроками для нее являются сентябрь-октябрь, - сообщил начальник управления социальной политики Александр Митников.

Перед вакцинацией врач в обязательном порядке осматривает пациента. Кстати, поставить прививку от гриппа можно вместе с вакциной от COVID-19 в один день.