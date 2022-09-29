В Славянске-на-Кубани осудили застройщиков за хищение у дольщиков более 82 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Славянске-на-Кубани вынесли приговор застройщикам за хищение у дольщиков более 82 миллионов рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, Сарухан Маргарян решило «заработать» обманом жителей, желающих купить квартиры в новостройках. К мошенничеству он привлек двоих знакомых и родственников - Бориса Коломийца и Грайрика Маргаряна. Вместе они с 2017 по 2019 год заключали с гражданами договоры об участии в строительстве ЖК «Молодежный». Многие из дольщиков вносили в качестве оплаты материнский капитал. Новый дом должен был появиться по улице Студенческой, 1 «а». Обманом они похитили и деньги будущих владельцев квартир ЖСК «Кубанская крепость».

Обязательства по строительству мошенники, как и предполагалось, не выплатили. Им удалось обмануть дольщиков на 82 миллиона 414 тысяч рублей. В суде застройщики вину не признали.

- С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений Сарухану Маргаряну назначено 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в доходах государства в 500 тысяч рублей, Борису Коломийцу – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, Грайрику Маргаряну - 3 года условно с испытательным сроком на 3 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что арест на имущество осужденных сохраняется. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Белореченском районе осудят застройщика за обман дольщиков на 40 млн рублей. Мужчина скрывался от следствия 11 лет.