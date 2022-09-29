Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

Жителю Кубани дали 8 лет тюрьмы за убийство знакомого ножом и сковородой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Трагедия произошла в мае 2022 года в станице Старотитаровской Темрюкского района. Двое мужчин выпивали в доме у одного из них. Но во время застолья собутыльники повздорили. Тогда 45-летний мужчина взял сковороду и два раза ударил ею по голове 49-летнего знакомого. Позже он схватил кухонный нож и зарезал им собутыльника.

Тогда осужденный ударил мужчину больше 12 раз в грудную клетку и туловище. Его знакомый скончался до приезда медиков.

- С учетом позиции гособвинителя, тяжести преступления и признания подсудимым вины суд назначил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре задержали мужчину, устроившего поножовщину во время ссоры с приятелем. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.