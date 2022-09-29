Сбер помогает сельхозпредприятиям эффективнее управлять садами

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Сбер впервые в России реализовал модуль облачного сервиса “История поля” от компании «Геомир», разработанный для садоводческих хозяйств. Первой в стране его внедрила компания «Прохладный Агро» из Кабардино-Балкарии.

Камбулат Керефов, заместитель управляющего Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка:

«Агропромышленный комплекс – важное направление экономики Кабардино-Балкарии. В этом году объём финансирования Сбером данного сектора уже превысил 700 млн рублей. Помимо финансовой поддержки, Сбер активно развивает высокотехнологичные решения для предприятий отрасли. Сервис «История поля» с модулем садоводства от компании «Геомир» поможет улучшить контроль и управляемость сада и повысить его итоговую урожайность».

Комплексный функционал облачного сервиса позволяет хозяйствам закрыть максимальное количество своих потребностей на базе единой платформы. «История поля» помогает бизнесу решить такие задачи, как хранение информации по полям и кадастрам, формирование путевых и учетных листов, контроль за техникой, а также обладает продвинутым функционалом. С его помощью можно смоделировать оптимальный севооборот, проложить наиболее эффективные маршруты движения техники, разработать карты плодородия и дифференцированного внесения удобрений и др.

Оптимизировать сервис под свои бизнес-задачи можно за счёт внедрения новых модулей. Модуль садоводства создан специально для садоводческих хозяйств и помогает собрать и систематизировать информацию по садам на уровне кварталов, рядов и отдельных деревьев. Результаты осмотров доступны в мобильном приложении и хранятся в единой базе данных.

Сослан Сундуков, генеральный директор «Прохладный Агро»:

«Сервис «История поля» уже несколько лет помогает нам в контроле за состоянием посевов, перемещению техники на полях, сборе и анализе показателей. Положительный опыт его использования мы решили распространить на наши яблочные сады. Теперь мы можем дистанционно контролировать опрыскивание, отслеживать сорняки, болезни деревьев, наличие вредителей и повреждений, и своевременно принимать решения для поддержания садов в идеальном состоянии».