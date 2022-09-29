Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 9:22

В Темрюкском районе до весны закрывают мост через железную дорогу

Путепровод закрыли на ремонт
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
На месте идут подготовительные к ремонту работы

На месте идут подготовительные к ремонту работы

Мост через железную дорогу под Темрюком закрывают с 3 октября. Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные пути.

- В связи с предстоящим ремонтом путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Темрюк – станица Фонталовская временно прекращается движение транспортных средств, - сообщили в пресс-службе администрации Темрюкского района.

Мост будет закрыт с 3 октября по 31 мая 2023 года. Водителям рекомендуют объезжать участок через поселки Пересыпь и Соленый, а также по трассам А-290 Новороссийск – Керчь, А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк.