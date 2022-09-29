На Кубани с 2019 года из аварийных домов расселили почти три тысячи жителей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жителей аварийных домов досрочно расселили в Крымском районе Кубани. Установленный план должны были выполнить до конца следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, в 2021 и 2022 годах жители района переехали из четырех ветхих домов. Расселены аварийные многоэтажки в Крымске по улицам Линейной, 91, Привокзальной, 1, 4, и в поселке Нефтепромысловом по улице Центральной, 8.

- Собственникам 38 квартир выплатили размер возмещения за аварийное жилье, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

А в 2020 году в муниципалитете расселили многоэтажку в хуторе Красном.

Напомним, в регионе расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. На Кубани с 2019 года из ветхих домов уже переехали почти три тысячи жителей.