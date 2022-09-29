Адыгея презентовала «умную» спортплощадку на спортивном форуме регионов России

Особенность данного спортивного объекта - QR-коды для сканирования тренировок. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Адыгея в режиме телемоста с рядом регионов присоединилась к трансляции X Международного форума «Россия – спортивная держава». Мероприятие стартовало в Кемеровской области. Адыгею представил глава республики Мурат Кумпилов.

- В рамках прямого эфира состоялось открытие 11 спортивных объектов в 10 регионах страны. Среди них – «умная» спортивная площадка, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - Данный спортивный комплекс возведен в центре одного из самых густонаселенных микрорайонов столицы Республики Адыгея – города Майкопа, на территории 22-ой гимназии. Два года подряд она входит в число пятисот лучших школ России.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», особенность данного спортобъекта - QR-коды. Их разместили на тренажерах. После сканирования телефоном, в смартфоне появится информация о правильном выполнении упражнений во время тренировки. Кроме того, в республике планируют возведение еще одной «умной» площадки. Объект появится в ауле Блечепсин Кошехабльского района.