В Краснодаре выделили 962 млн рублей на ремонт дорог и строительство подземного пешеходного перехода

Работы начнутся уже в 2022 году Фото: krd.ru

В Краснодаре выделили 962 миллиона рублей на ремонт дорог и строительство подземного пешеходного перехода. Изменения в бюджет приняли депутаты городской Думы на очередном 44-м заседании.

Так, уже в 2022 году в краевом центре начнут ремонтировать улицы Домбайскую от 1-го Мая до Героев - Разведчиков, улицу Александровскую Букетной до Константиновской в поселке Плодородном-2, улицу Ратной Славы от ЖК «Прованс» до Тверской, улицу им. Циолковского от им. Гастелло до им. Репина.

Кроме того, в городе обновят дорогу по улице Зиповской на участке от им. Байбакова до Московской, на отрезке от Симферопольской до им. Демуса и по улице Симферопольской от Новороссийской до Уральской.

А новый подземный пешеходный переход планируют построить через улицу Красных Партизан в районе краевой больницы № 2.

- Выделены средства на проекты ремонта по улице им. Демуса от проезда, соединяющего улицу Симферопольскую и улицу им. Демуса до дома № 11 по улице им. Демуса, по улице им. Тюляева от дома № 9/11 до дома № 47 по улице Новороссийской, по проезду от улицы им. Демуса до дома № 55/1 по улице Новороссийской, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.