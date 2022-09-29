Умер почетный гражданин Сочи Вячеслав Хачмамук. Фото: администрация Сочи

Почетный гражданин Сочи Вячеслав Хачмамук умер на 81-м году жизни. Он был зампредседателем Краснодарской краевой общественной организации «Общество «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов».

-Этот замечательный человек был гордостью Сочи, без преувеличения частью его истории! Он внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие курорта, положил начало поступлению в Сочи первых инвестиций, - написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города также отметил, что он был примером для всех. Алексей Копайгородский выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Хачмамука.