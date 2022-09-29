СК возбудил уголовное дело в отношении пойманного извращенца в Армавире

Решается вопрос об аресте мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Армавире задержали извращенца за развратные действия в отношении 12-летней девочки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, во вторник, 27 сентября, 45-летний местный житель встретил девочку на улице Мира в районе городского железнодорожного вокзала.

- Находясь на мосту, ведущем через железнодорожные пути, он совершил в отношении ребенка развратные действия, - сообщили в пресс-службе краевого СКР.

Девочка быстро убежала и обо всем рассказала маме. После услышанного женщина написала заявление в полицию.

Подозреваемого жителя задержали спустя немного времени, на которого завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины.

- В ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также, возможно, иных аналогичных эпизодов противоправных действий фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителю Успенского района дали 14 лет тюрьмы за растление двух малолетних девочек. Перед преступлением мужчина обещал им подарить за это дорогой телефон.