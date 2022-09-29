Дворец водных видов спорта Краснодара представили на международном форуме Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дворец водных видов спорта Краснодара представили на международном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

10-й международный форум «Россия – спортивная держава» начался в Кемерово. Новый спорткомплекс, построенный в краевом центре, представил вице-губернатор Александр Власов во время телемоста.

Дворец водных видов спорта – крупнейший спортобъект Краснодара. Он подготовлен для занятий спортивным и синхронным плаванием, водным поло, прыжками в воду и триатлоном.

- На территории построили олимпийский бассейн размером 52 на 25 метров, бассейн для детского плавания, зал акробатики, тренажерные залы. Спортивная подготовка и оздоровительные мероприятия будут доступны более чем для 800 человек, - рассказал по время телемоста замглавы региона.

Уточняется, что сейчас в регионе систематически спортом и физкультурой занимаются почти 60% жителей.