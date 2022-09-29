Строительство третьей очереди автодороги «Обход Майкопа» завершено на 90% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый обход Майкопа откроют в октябре. Работы на участке автомобильной дороги выполнены на 90%. На эти цели было направлено около 3,5 млрд рублей.

- На данный момент ведутся работы по укладке дорожного покрытия и установки освещений на всей дороге. Кроме того, ведется обустройство мест для остановки и отдыха водителей, - рассказали в Адыгеяавтодор. - В проекте предусмотрено две стоянки для автомобилей.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», старт работам был дан в 2021 году. Общая протяженность объекта почти 7,5 километров.