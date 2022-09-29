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Общество29 сентября 2022 11:40

В Краснодаре открылась «Кубанская ярмарка»

Ее открыл губернатор края Вениамин Кондратьев
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/avpaliy76

Фото: t.me/avpaliy76

Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» открылась в Краснодаре. В ней участвуют более 500 сельхозпроизводителей со всего края.

На прилавках есть натуральные продукты местного производства: колбасы, сыры и молочная продукция, овощи и фрукты, мед и многое другое. Для фермеров участие в ярмарке - отличная возможность заявить о себе, представить свои новинки, наладить контакты, а для гостей - приобрести качественные и натуральные товары.

«Кубанская ярмарка» работает с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Конгрессная, 1 («Экспоград-Юг»). Посетить ее можно до 2 октября включительно. Вход свободный.