В Краснодаре открылась «Кубанская ярмарка»

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Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» открылась в Краснодаре. В ней участвуют более 500 сельхозпроизводителей со всего края.

На прилавках есть натуральные продукты местного производства: колбасы, сыры и молочная продукция, овощи и фрукты, мед и многое другое. Для фермеров участие в ярмарке - отличная возможность заявить о себе, представить свои новинки, наладить контакты, а для гостей - приобрести качественные и натуральные товары.

«Кубанская ярмарка» работает с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Конгрессная, 1 («Экспоград-Юг»). Посетить ее можно до 2 октября включительно. Вход свободный.