«Ростелеком» подключил беспроводной интернет на умных спортплощадках в Адыгее

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал зоны свободного Wi-Fi-доступа на первых двух умных спортивных площадках в Республике Адыгея. Также компания обеспечила проведение торжественной церемонии открытия одной из площадок на территории майкопской гимназии № 22 в формате телемоста. Специалисты национального оператора организовали цифровой канал связи с высокой пропускной способностью, которая гарантировала отличное качество изображения и звука. Наряду с Адыгеей участниками открытия в режиме онлайн стали еще девять регионов России, где появились аналогичные спортплощадки.

«Наша Республика входит в число регионов, где популяризации здорового образа жизни уделяется особое внимание. Поэтому появление у нас умных спортивных площадок вполне закономерно. Мы организуем современное и комфортное пространство для занятий спортом детей и взрослых. Воспользовавшись беспроводным доступом в интернет, каждый посетитель может перейти по QR-коду, расположенному возле тренажеров, посмотреть видеоинструкцию и выстроить индивидуальную программу тренировки. Это удобно и эффективно», – отметил глава муниципального образования «Город Майкоп» Геннадий Митрофанов.

Фото: «Ростелеком»

Еще одна умная спортивная площадка установлена в ауле Блечепсин Кошехабльского района. На обеих площадках – в столице Республики и в ауле – есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, трибуна, оборудование для взрослого и детского воркаута. Все спортивные снаряды снабжены QR-кодами.

«”Ростелеком” давно и системно занимается поддержкой спортивных проектов и инициатив. Мы с готовностью приняли предложение обеспечить телеком-поддержку телемосту и развернуть зону бесплатного Wi-Fi-доступа на умных спортплощадках. Не сомневаемся, что наличие интернета станет дополнительным стимулом почаще приходить сюда и заниматься спортом с умом», – отметил Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Строительство умных спортплощадок в Адыгее ведется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»). Он направлен на развитие спортивной инфраструктуры и увеличения в регионах количества спортивных объектов, привлечения людей к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.