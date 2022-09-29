В Краснодаре сгорел ночной клуб «АмБар» Фото: t.me/kostyataxist

В Краснодаре сгорел ночной клуб «АмБар». Возгорание произошло в заведении по улице Красноармейской, 64/2.

Пожарные прибыли на место ЧП в 12:51. Как выяснилось, огнем здесь охватило 60 квадратных метров здания.

- В 13:08 пожар локализован, в 13:24 - ликвидация открытого горения, в 13:38 - ликвидация последствий пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в результате возгорания пострадал один человек. Причина пожара устанавливается.