На Кубани возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего блогера из Новороссийска. Его обвиняют в публичных действиях, дискредитирующих российскую армию.

- Мужчина имел свой канал в одном из популярных видеохостингов. По версии следствия, в марте 2022 года он уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Несмотря на это, в апреле мужчина вновь опубликовал в интернете ролик, порочащий честь армии. Жителя Новороссийска задержали оперативники ФСБ, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Обстоятельства случившегося выясняются, расследование продолжается.