Схема ограничения движения Фото: krd.ru

В центре Краснодара 2 октября перекроют дороги из-за забега «Кросс Нации». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В воскресенье участники преодолеют дистанцию от Главной городской площади до Заксобрания края и обратно. В 8:00 стартует забег на дистанции в пять и 10 километров. В 9:30 на дистанции два километра стартуют ребята в возрасте от 11 до 17 лет, а в 10:30 – дети от 7 до 10 лет. Они пробегут один километр.

С 6:00 до окончания забега водители не смогут проехать по улице Красной – на участке от им. Калинина до Постовой, по улице им. Буденного – от Коммунаров до Рашпилевской. Движение будет ограничено и на улице Красноармейской – на участке от Длинной до Кузнечной.

А с 7:30 до финала забега движение перекроют на всех улицах, пересекающих дистанцию по улице Красной – от Длинной до им. Пушкина.

- Проехать по ним водители не смогут на отрезке от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Объехать перекрытые участки автомобилистам предлагают по прилегающим улицам.