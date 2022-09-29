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Общество29 сентября 2022 12:11

В районы Адыгеи передали новые школьные автобусы и машины скорой помощи

Об этом рассказал глава Адыгеи
Валерия ГОДОВНИКОВА
В республике ведутся работы по модернизации образования, здравоохранения и социальной сферы. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В республике ведутся работы по модернизации образования, здравоохранения и социальной сферы. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В районы Адыгеи передали новые школьные автобусы и машины скорой помощи. В республике ведутся работы по модернизации образования, здравоохранения и социальной сферы.

- В этот раз по линии Минпромторга России в республику поставлено 13 школьных автобусов, они направятся в школы Майкопа, Адыгейска, Кошехабльского и Тахтамукайского районов, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Также закуплено 12 автомобилей скорой помощи, и в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения приобретено три санитарных автомобиля.

Ранее «КП»-Кубань» сообщала, что В Адыгее возобновила работу санитарная авиация. Санавиация продолжила свою деятельность с 21 сентября.