В Майкопе эвакуируют школы и детсады после сообщений о минировании

Сообщения о минировании проверяются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В экстренные службы Майкопа поступила информация о минировании школ и детских садов. Мэр города попросил жителей сохранять спокойствие, на местах работают оперативники.

- Оперативные службы проводят проверку данной информации, учащихся эвакуируют, - написал в телеграм-канале глава Майкопа Геннадий Митрофанов.

Мэр попросил проявить выдержку. В настоящее время специалисты проводят все мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности социальных объектов. Информация о взрывоопасных предметах проверяется.