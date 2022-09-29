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Происшествия29 сентября 2022 12:22

В Майкопе эвакуируют школы и детсады после сообщений о минировании

Мэр попросил жителей сохранять спокойствие
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Сообщения о минировании проверяются

Сообщения о минировании проверяются

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В экстренные службы Майкопа поступила информация о минировании школ и детских садов. Мэр города попросил жителей сохранять спокойствие, на местах работают оперативники.

- Оперативные службы проводят проверку данной информации, учащихся эвакуируют, - написал в телеграм-канале глава Майкопа Геннадий Митрофанов.

Мэр попросил проявить выдержку. В настоящее время специалисты проводят все мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности социальных объектов. Информация о взрывоопасных предметах проверяется.