Пройти обучение можно как онлайн, так и офлайн Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Школьники Кубани смогут бесплатно изучить основы программирования. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Двухлетние курсы разработаны для учеников 8-11 классов. За это время школьники изучат современные языки программирования, освоят навыки разработки приложений, сайтов и мобильных игр.

- В 2022 году планируют зачислить около 100 тысяч слушателей из всех регионов страны. У школьников Кубани есть шанс воспользоваться этой возможностью и освоить перспективное направление, – отметил руководитель краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Школьникам предлагают два формата прохождения курса – офлайн и онлайн. А после завершения учащимся выдадут сертификаты. Подробности об участии в проекте можно узнать по телефонам 8-918-046-01-45, 8-861-298-15-45.