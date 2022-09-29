Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» открылась в Краснодаре

Фото: пресс-служба ЗСК

Традиционное мероприятие «Кубанская ярмарка» открыл глава края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Агропромышленная выставка организованная по инициативе Законодательного Собрания проходит в Краснодаре уже в 12 раз.

На торжественном мероприятии, которое состоялось в «Экспоград-Юг», присутствовали также замглавы администрации региона Андрей Коробка, депутаты ЗСК Владимир Бекетов, Сергей Орленко и Антон Толстопятов.

Обращаясь к присутствующим, губернатор отметил, что в сложившихся условиях победа должна быть не только на ратном фронте, но и на трудовом.

«На первый план выходит господдержка. Важно, чтобы фермеры, владельцы ЛПХ, представители бизнеса продолжили работать. Все, что произведено в Краснодарском крае – это заведомо знак качества, экологичности, полезности. Стратегическая задача – сохранить наш АПК, гордость и Кубани, и страны. Надежды людей, работающих на земле и занятых в переработке, должны оправдаться», - сказал Вениамин Кондратьев.

Приветствуя участников ярмарки, председатель ЗСК Юрий Бурлачко поблагодарил их за непростой, но в то же время очень нужный во все времена труд.

«Краснодарский край всегда был гарантом продовольственной безопасности страны. Сегодня мы выпускаем продукцию, которая удовлетворяет потребности не только нашего региона, но и других субъектов России. При этом мы постоянно наращиваем производство, получаем рекордные урожаи. И я уверен, что нынешний год не станет в данном плане исключением», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Руководитель краевого парламента пожелал сельхозтоваропроизводителям успешно реализовать свою продукцию, а гостям «Кубанской ярмарки» - приобрести самые лучшие продукты, которые есть в стране.

После официальной церемонии открытия губернатор и председатель ЗСК осмотрели павильоны с экспозициями, пообщались с сельхозтоваропроизводителями.

Участниками выставки в этом году стали 550 представителей малых форм хозяйствования из всех муниципалитетов Кубани. Впервые за всю историю ее проведения состоится разовая специализированная ярмарка «Вино и сыр». Свою продукцию на ней представят 30 винодельческих предприятий края, а также ведущие сыроварни. Деловая программа выставки будет включать в себя круглые столы и семинары по актуальным вопросам сельхозпроизводства в нынешних экономических условиях.

Кубанская ярмарка пройдет с 29 сентября по 2 октября включительно.