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Общество29 сентября 2022 13:02

В Адыгее загадочно пропал мужчина в махровом халате

Эдуард Хохряков вышел из дома и перестал выходить на связь
Валерия ГОДОВНИКОВА
Эдуард Хохряков вышел из дома в махровом халате и пропал без вести. Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт»

Эдуард Хохряков вышел из дома в махровом халате и пропал без вести. Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт»

В Адыгее ведут поиски загадочно пропавшего Хохрякова Эдуарда Петровича. 54-летний житель Майкопа вышел из дома в махровом халате и пропал без вести.

- 29 сентября мужчина вышел из дома и не вернулся, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Рост пропавшего 170 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

В день своего исчезновения Эдуард Хохряков был одет в серо-зеленый халат и черные галоши. Если вы знаете, где может находиться пропавший, сообщите по номеру 8 916 140 91 66 или 8 800 700 54 52.