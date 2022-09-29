Более тысячи жильцов переселят из аварийных домов в Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел совещание по вопросам переселения жителей из аварийных домов. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел совещание по вопросам переселения жителей из аварийных домов. С начала 2019 года были решены проблемы 350 человек. На курорте начнут строить новые дома для переселения из аварийного фонда в Центральном и Лазаревском районах.

- На этапе 2022-2023 планируем переселить свыше тысячи жильцов из пятидесяти домов. Используем все возможности, чтобы решить вопрос как можно быстрее, - заявил Алексей Копайгородский.

Собственникам предлагают выбор. Можно получить жилое помещение или денежную компенсацию. На данный момент администрация помогает людям собрать все необходимые документы. Мэрия планирует решить проблему до конца 2023 года.