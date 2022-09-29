Международный забег White Bride Ultra 1 и 2 октября пройдет в Геленджике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный забег White Bride Ultra 1 и 2 октября пройдет в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участниками ультрамарафона «White Bride Ultra Gelendzik 2022» станут почти 1,5 тысячи спортсменов из девяти стран мира, в том числе Нидерландов, Таиланда и Мексики. Известно, что самому младшему бегуну исполнился месяц, а самому старшему – 67 лет.

Бегуны стартуют и финишируют на Центральной площади Геленджика. Для них подготовили дистанции на 15, 30, 50, 75 и 120 километров, две из которых - на 15 и 50 километров – линейные. Остальные отрезки кольцевые – участники прибегут туда же, откуда стартовали.

- Готовы дистанции для детей и так называемый забег невест. Все они пройдут на Толстом Мысе, недалеко от маяка. Детские дистанции, как и для невест, составят один километр. Ребята в возрасте 10-14 лет пробегут 3 километра, - рассказали в мэрии Геленджика.

Большая часть забега распланирована на 2 октября. А самый продолжительный марафон – на 120 километров – начнется 1 октября и завершится через 28 часов – в 20:00 2 октября.

- На Центральной площади уже монтируют основное место дислокации. Здесь же будет старт и финиш всех кольцевых дистанций, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что для проведения забега в Геленджике частично перекроют улицу Луначарского. Водители не смогут проехать в районе ресторана «Магнолия» 1 октября с 16:00 до 16:30 и 2 октября с 5:00 до 5:30 и с 8:00 до 8:30.

- Организаторы отметили, что уже проинспектировали трассу. На предмет безопасности ее согласовали со спасателями, график перекрытия дорог по улицам – с ГИБДД, - добавили в пресс-службе администрации города.