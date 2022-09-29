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Общество29 сентября 2022 14:08

В парке Сергея Галицкого появился новый арт-объект

Желтого кролика установили на одном из газонов
Светлана ОВДЕЙ
Кролик «поселился» в парке «Краснодар» Фото: Евгений Таранжин

Кролик «поселился» в парке «Краснодар» Фото: Евгений Таранжин

Любимый многими парк «Краснодар» постоянно радует гостей новыми арт-объектами. Очередное украшение не заставило себя ждать – посетители заметили «поселившегося» здесь кролика.

Объемную фигуру разместили на одном из газонов парка. Ночью новый «обитатель», как и другие арт-объекты, подсвечивается. Некоторые посетители предположили, что фигуру в парке установили к предстоящему Году кролика.

К слову, это не первое животное, которое радовало своим присутствием посетителей. Ранее в парке устанавливали колонну пингвинов - стройно стоящие в ряду фигуры птиц вечером подсвечивались разными цветами.