Службу соцподдержки открыли на базе городского штаба по вопросам частичной мобилизации Фото: admkrai.krasnodar.ru

Социальная служба для помощи семьям участников спецоперации заработала в Сочи. Ее открыли на базе городского штаба по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, за семьями добровольцев и военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, закрепили социальных работников. Специалисты принимают запросы семей и отправляют их в профильные ведомства.

- Мы должны проявить максимальное участие в жизни каждой семьи, в которой мобилизованы отцы, сыновья, братья. Пока эти люди с оружием в руках защищают интересы Родины, отстаивают суверенитет России, поддерживают курс нашего президента, их семьям будет оказываться помощь, к каждому будет применяться индивидуальный подход, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, задать вопросы по частичной мобилизации можно по номеру 122. Жители региона также могут обратиться на горячую линию краевой Общественной палаты - 8 (861)259-01-91. Вопросы принимают в будни с 9:00 до 17:00 часов.