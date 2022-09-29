Концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России 30 сентября пройдет в Краснодаре

Концерт пройдет с 17:00 до 18:00 на Главной городской площади Краснодара Фото: admkrai.krasnodar.ru

Концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября пройдет в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участники мероприятия «Мы вместе» соберутся на Главной городской площади краевого центра. Концерт в поддержку вхождения территорий в состав РФ пройдет с 17:00 до 18:00.

- Для зрителей выступят ведущие творческие коллективы Краснодарской филармонии и Кубанского казачьего хора, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.