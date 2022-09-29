AVA Group представил концепцию жилого эко-проекта в Сочи ЖК «Кислород»

Состоялся бизнес-тур Urban Awards. Фото: пресс-служба AVA Group.

29 сентября состоялся бизнес-тур Urban Awards по знаковым объектам курортной недвижимости г. Сочи. Одним из объектов тура стал жилой эко-проект ЖК «Кислород», реализуемый инвестиционно-строительным холдингом AVA Group в рамках программы комплексного развития территорий. Участники тура – представители российских девелоперских компаний и федеральных СМИ – посетили объект и смогли ознакомиться с концепцией проекта и ходом строительства.

«Кислород» выделяется среди других жилых комплексов не только использованием экологичных материалов, сохранением и внедрением в экосреду местности, но и высоким уровнем умных технологий. Вице-президент по коммерции и цифровизации Татьяна Фоменко презентовала на мероприятии продукты «умный дом» и «умная квартира», которыми жители домов смогут воспользоваться после заселения в квартиру. Уже в сентябре 2022 года AVA Group начала внедрение мобильного приложения для жителей сданных домов. Более 22 тыс. собственников квартир оценили удобство, функциональность, скорость коммуникаций с управляющей компанией. Системы «умный дом» и «умная квартира» будут интегрированы в мобильное приложение дополнительно.

В настоящий момент треть квартир в 15 жилых корпусах высотой 19 этажей проданы на этапе строительства, 85 % из которых приобретены по программам льготной ипотеки. Два корпуса ЖК «Кислород» находятся на высокой стадии готовности.

Помимо жилой застройки проект ЖК «Кислород» предусматривает создание нового городского экопарка на Северном склоне горы Бытха. Парк площадью 4,5 Га расположится на территории Колхидского леса. Разработкой проекта занимаются ландшафтные архитекторы в сотрудничестве с экологами и дендрологами. По завершении всех работ парк будет передан городу на безвозмездной основе.

- Наш новый проект – это не просто жилой комплекс, а целая экосистема. Не оставаясь равнодушными к нуждам города и понимая ценность и уникальность местной природы, команде AVA Group удалось объединить в одной концепции современный ЖК, полностью обеспеченный всем необходимым для жизни, включая элементы умного дома, и природный парк, дарящий жителям района возможность наслаждаться практически первозданной природой в самом сердце Сочи, – отметила вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Фоменко Татьяна.