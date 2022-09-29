В Адыгее сократили праздничные мероприятия в День республики. Фото: Иван Макеев

В Адыгее отменили концерт и фейерверк в День республики. Планировалось, что в праздник выступят звезды российской и адыгской эстрады. Также должно было пройти лазерное шоу. Все мероприятия планировались на 5 октября на республиканском стадионе.

- В сложившейся ситуации будет неправильным широко отмечать этот праздник. Мы приняли решение о сокращении программы празднования. Уверен, что жители Адыгеи поддержат это решение, - сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Уточняется, что некоторые мероприятия все же пройдут.

В филармонии устроят торжественное собрание. Также вручат государственные награды отличившимся жителям республики. На ипподроме пройдет конноспортивный праздник.

День республики в Адыгее является нерабочим днем.