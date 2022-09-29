Семь жителей Кубани вернули домой. Фото: https://t.me/krasnay35

Губернатор Кубани после жалоб вернул домой семерых мобилизованных. Люди, которым пришли повестки, не подлежали призыву.

- Совместно с краевым военкоматом проверяются жалобы, связанные с частичной мобилизацией. Семь жителей Кубани уже вернули домой, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что каждый случай разбирается отдельно.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что военный комиссариат Кубани рассказал о действиях при нарушении мобилизации.

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