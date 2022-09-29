Детскую модельную библиотеку открыли в Отрадненском районе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Отрадненском районе Кубани открыли детскую модельную библиотеку. Ее смогут посетить все, независимо от возраста и возможностей здоровья. Также в ней создали информационную и методическую базу. Она позволит совершенствовать работу с детьми и подростками с особенностями развития.

- Районная детская библиотека победила в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета. На ее создание выделили 5,8 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что библиотеку оснастили благодаря национальному проекту «Культура».

В обновленном учреждении разместили зоны для отдыха, социальной реабилитации и адаптации. Также оборудовали творческие мастерские и обеспечили доступ к информационным ресурсам. Кроме того, обновили книжный фонд, закупили мебель и современное оборудование.