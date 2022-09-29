В Краснодаре 120 ребят приняли в Школу креативных индустрий. Фото: https://t.me/minkovaanna23

В Краснодаре открыли Школу креативных индустрий. Его создали на базе краевого колледжа культуры. Там школьники будут обучаться по направлениям цифровых технологий сферы культуры. Они смогут бесплатно получать дополнительное образование в области креативных технологий.

- Из 5-11 классов Северского и Абинского районов приняли 120 ребят. Они будут обучаться созданию электронной музыки, графического дизайна, фото- и видеопроизводства, а также основам звукорежиссуры и звукового дизайна, - сообщила вице-губернатор Кубани Анна Миньковаю

Уточняется, что образовательная программа рассчитана на 2 года. После окончания обучения выпускники получат свидетельство установленного образца. Также у них будет собрано свое профессиональное творческое портфолио.

В Школе креативных индустрий до начала занятий провели капитальный ремонт. Закупили мебель, современное оборудование, разработали и утвердили образовательные программы.