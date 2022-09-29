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Происшествия29 сентября 2022 18:38

В Краснодаре женщина на Audi сбила маму с 5-летней дочкой

Трагедия произошла на улице Тургенева
Мария ЧАЛАЯ
На улице Тургенева женщина сбила маму с 5-летней дочкой.

На улице Тургенева женщина сбила маму с 5-летней дочкой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре женщина на Audi сбила маму с 5-летней дочкой. Трагедия произошла на пешеходном переходе на улице Тургенева.

- 39-летняя женщина ехала со стороны улицы Гагарина в сторону улицы Олимпийской. На пересечении с улицей Фестивальной она наехала на пешеходов, - сообщил начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что женщина на большой скорости сбила 33-летнюю маму с 5-летней дочкой. Они получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для обследования.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.