На Кубани на развитие промышленных производств направят более 16,1 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани на развитие промышленных производств направят более 16,1 миллиона рублей. Средства пойдут на компенсацию части затрат предприятий и реализацию инвестпроектов. Также планируется купить в лизинг оборудование и заплатить проценты по кредитам на пополнение оборотных средств.

- Заявки одобрили шести предприятиям. Они находятся в Краснодаре, Динскм и Гулькевичском районах. Это производители готовых металлических изделий, пластмассовых изделий, строительных металлоконструкций. Также медицинских и промышленных средств защиты органов дыхания, печей, термокамер и печных горелок, - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

Уточняется, что предприятия могут подать заявки на получение мер государственной поддержки.

Подав заявку до 15 ноября, можно возместить до 50% затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга. Они предназначаются на покупку оборудования, необходимого для производства. Также получить компенсацию части затрат на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию производств можно, подав заявку до 1 ноября.