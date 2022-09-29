Водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку и врезался в «Hyundai». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Майкопом в ДТП пострадали две женщины. Авария произошла с участием двух машин на трассе Тульский-Садовый.

- 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Hyundai», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Уточняется, что в результате аварии водитель иномарки – 49-летняя жительница Майкопского района, и ее 55-летняя пассажирка получили травмы. Женщин доставили в больницу.

На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.