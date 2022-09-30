Погода в Адыгее 30 сентября 2022: день будет солнечным

Узнали, какой будет погода в Адыгее 30 сентября 2022 Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 30 сентября 2022.

В Майкопе 30 сентября ожидается солнечный день. Максимальная температура воздуха +24°C. Ветер юго-восточный, 1 м/с. На протяжении дня осадков не предвидится. К вечеру температура воздуха опустится до +13°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет ясной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +23°C. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +10°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.