Женщина пообещала исцелить 85-летнюю местную жительницу от всех болезней Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Майкопе ясновидящая выманила у пенсионерки 270 тысяч рублей. Женщина пообещала исцелить 85-летнюю местную жительницу от болезней и недугов.

- Неизвестная подошла на улице и представилась ясновидящей. В ходе завязавшейся беседы она обещала вылечить майкопчанку от всех болезней, если та выполнит все необходимые для этого условия, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», лжецелительница пообещала сделать ритуал с деньгами пожилой женщины. Пенсионерка повелась на отвлекающий маневр и потеряла ясновидящую из виду со всеми своими сбережениями.