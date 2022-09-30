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Общество30 сентября 2022 4:18

В Майкопе ясновидящая выманила у пенсионерки 270 тысяч рублей

Женщина потеряла бдительность и отдала все свои сбережения
Валерия ГОДОВНИКОВА
Женщина пообещала исцелить 85-летнюю местную жительницу от всех болезней

Женщина пообещала исцелить 85-летнюю местную жительницу от всех болезней

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Майкопе ясновидящая выманила у пенсионерки 270 тысяч рублей. Женщина пообещала исцелить 85-летнюю местную жительницу от болезней и недугов.

- Неизвестная подошла на улице и представилась ясновидящей. В ходе завязавшейся беседы она обещала вылечить майкопчанку от всех болезней, если та выполнит все необходимые для этого условия, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», лжецелительница пообещала сделать ритуал с деньгами пожилой женщины. Пенсионерка повелась на отвлекающий маневр и потеряла ясновидящую из виду со всеми своими сбережениями.