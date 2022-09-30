Жителя Адыгеи осудят за ДТП с пострадавшим ребенком

Пенсионер обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Адыгеи пойдет под суд за ДТП с пострадавшим ребенком. Пенсионер обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения.

- По версии следствия, в июне 2022 года житель Майкопского района под действием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, управлял автомобилем «Джип Компасс», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. - Мужчина допустил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил серьезные травмы. Дело направлено в Майкопский суд для рассмотрения по существу.