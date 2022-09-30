Выходные в Краснодарском крае будут жаркими

Погода в Краснодарском крае

30 сентября в Краснодаре ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до 28 градусов. А в выходные на Кубани будет еще жарче, столбики на термометрах поднимутся до 30 градусов.

- 30 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 12-14 градусов, днем 26-28 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

1 и 2 октября в регионе осадков не ожидается. Но стоит отметить, что по прогнозам, после жарких выходных нагрянут дожди. Они будут лить всю неделю.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Вильфанд назвал дату окончания бархатного сезона в Краснодарском крае. По мнению метеоролога, это будет 10 октября.