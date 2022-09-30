В Новороссийске горит свалка на площади 800 кв. м

Пожарные расчеты продолжают работать на месте

Жители Новороссийска заметили задымление в ночь на 30 сентября. На место выехали пожарные, огонь и тление спасатели тушат несколько часов.

- Сообщение о возгорании в селе Борисовка поступило 30 сентября в 03:15. К месту вызова незамедлительно направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. В 03:25 установлено, что произошло загорание мусора предварительно на площади 800 кв. м., - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На пожар подано четыре ствола. Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлечено 13 человек личного состава, четыре единицы техники.