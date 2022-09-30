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Общество30 сентября 2022 6:36

В Адыгее более двух недель разыскивают загадочно пропавшего мужчину

Владимир Мажарин вышел из дома и перестал выходить на связь
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее ведут поиски загадочно пропавшего Мажарина Владимира Александровича. Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт»

В Адыгее ведут поиски загадочно пропавшего Мажарина Владимира Александровича. Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт»

В Адыгее ведут поиски загадочно пропавшего более двух недель назад Мажарина Владимира Александровича. 53-летний житель поселка Каменномостского Майкопского района вышел из дома и пропал без вести.

- О местонахождении мужчины неизвестно с 13 сентября, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Рост пропавшего 175 см, худощавое телосложение, волосы черные.

В день своего исчезновения Владимир Мажарин был одет в черную кожаную куртку, белую рубашку, черные брюки и черные галоши. Если вы знаете, где может находиться пропавший, сообщите по номеру 8 800 700 54 52.