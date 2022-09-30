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Общество30 сентября 2022 6:42

Спрос на жилье в Адлерском районе Сочи растет на протяжении полугода

Стоимость одного квадратного метра начинается от 200 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Самое высокое количество запросов было зафиксировано в апреле

Самое высокое количество запросов было зафиксировано в апреле

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спрос на недвижимость в Адлерском районе Сочи продолжает расти на протяжении полугода. Самое высокое количество запросов было зафиксировано в апреле (+10,58%).

- Главная особенность Адлера заключается в его большей «курортности» в отличие от Центрального Сочи. Адлер окружен Красной Поляной, Абхазией, Черным морем и центром Сочи, - рассказал эксперт рынка недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

В Адлере намного больше инфраструктуры для отдыха. Однако в центре Сочи продается огромное количество статусного жилья. В Адлере тоже есть такие объекты, однако их значительно меньше.

- Самое интересное место для покупки частных домов в Адлере - это село Веселое. Его преимущество заключается в том, что оно рядом с Сириусом и при этом находится на равнине, - отметил Кирилл Флутков.

К слову, в Адлере стоимость одного квадратного метра начинается от 200 тысяч рублей. А самые дорогие объекты обойдутся покупателю в 4 млн рублей за «квадрат».