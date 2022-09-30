Майкопская «Дружба» примет на своем поле «Машук-КМВ» 1 октября

Футбольный матч между ФК «Дружба» и «Машук-КМВ» пройдет 1 октября. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Майкопская «Дружба» примет на своем поле пятигорскую команду «Машук-КМВ». Футбольный матч состоится 1 октября.

- Матч пройдет в рамках 11-го тура Первенства России по футболу среди команд Второй лиги в первой группе, - рассказали в пресс-службе ФК «Дружба». - Начало игры в 16 часов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», прошлая игра обернулась для «Дружбы» победой. Матч против «Алании-2» завершился со счетом 3:1 в пользу майкопской команды.