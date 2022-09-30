5 млрд рублей онлайн: Сбер повышает удобство оплаты поездок в южном транспорте

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

За первые восемь месяцев 2022 года с помощью эквайринга Сбера на юге России и в СКФО оплачено более 165 млн поездок в городском и пригородном транспорте общей стоимостью 5 млрд рублей. Суммарно с 2020 года жители и гости южных регионов страны оплатили картой, смартфоном или носимым устройством уже около 450 млн поездок.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Безналичная оплата проезда по городу и в пригородных маршрутах уже стала неотъемлемой частью транспортной и туристической инфраструктуры южных регионов России. И мы фиксируем ежегодный значительный рост этого направления: и по числу поездок, и по объёму платежей. Отмечу, что Краснодар и Ростов традиционно входят в ТОП-5 городов России по числу таких транзакций. Сегодня мы не только ежедневно помогаем транспортной отрасли повышать комфорт и доступность передвижения миллионов людей, но и развиваем совместные с региональными Правительствами и муниципалитетами проекты c использованием технологии Social ID для льготной оплаты проезда картой МИР».

На территории 11 регионов обслуживания Юго-Западного банка при поддержке Сбера работают свыше 9 тысяч терминалов безналичной оплаты проезда. Из них – с начала 2022 года почти 2 тысячи установлены в автомобильных и железнодорожных средствах передвижения.