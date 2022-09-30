«Агрокомплекс» дарит покупателям 100 продуктовых корзин

Шанс получить вкусный подарок есть у всех, кто купит мясные или колбасные изделия торговых марок «Агрокомплекса». Фото: agrokomplex.ru

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва объявил новую акцию «Дарим 100 продуктовых корзин!». Победители каждую неделю получают призы с фирменной продукцией. Шанс получить вкусный подарок есть у всех, кто купит мясные или колбасные изделия торговых марок «Агрокомплекса».

«Мы знаем, как приятно получать подарки, и радуем своих покупателей регулярными акциями в фирменной сети магазинов «Агрокомплекс Выселковский». В продуктовые корзины, которые мы разыгрываем по новой акции, победители могут положить самые любимые продукты наших брендов на сумму 1000 рублей. Обладателями призов стали уже 40 человек», - рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Для участия в акции «Дарим 100 продуктовых корзин!» необходимо до 18 октября купить в фирменной розничной сети «Агрокомплекс Выселковский» мясные или колбасные изделия, сосиски или паштеты торговых марок «Агрокомплекс Выселковский» и «Labinsk Beef» на сумму от 350 рублей, сохранить чек и зарегистрировать его на сайте www.agro-promo.ru Победители определяются каждую неделю до 19 октября 2022 года. Имена следующей двадцатки победителей станут известны 5 октября 2022 года.

Продукция под брендами «Агрокомплекс Выселковский» и «Labinsk Beef» изготавливается исключительно из охлажденного мяса с собственных ферм холдинга, а строгое соблюдение всех параметров контроля качества, традиционные рецептуры придают мясным и колбасным изделиям узнаваемый вкус и истинно кубанский характер. Высокое качество продуктов подтверждают и престижные награды всероссийских и региональных конкурсов и экспертиз. Например, в этом году по итогу исследований национальной системы качества «Роскачество» знак «Качества» получил Паштет «Домашний» ТМ «Агрокомплекс Выселковский».

С информацией об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 800 250 06 90.