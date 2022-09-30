Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 8:08

Ремонт участка трассы А-147 рядом с поселком Головинка в Сочи завершат до конца октября

Дорожники приступили к укладке нового покрытия
Ангелина НАЗАРЧУК
До 1 июня рабочие устанавливали подпорные стены. Фото: ФКУ «Черноморье».

До 1 июня рабочие устанавливали подпорные стены. Фото: ФКУ «Черноморье».

Дорожники завершают ремонт участка трассы А-147 рядом с поселком Головинка в Сочи. На данный момент здесь приступили к укладке нового покрытия.

- Рабочие приступили к устройству слоев дорожной одежды и монтажу элементов обустройства, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Данный участок пострадал в сентябре-октябре 2021 года из-за сильных ливней. Рядом с поселком сошел оползень и разрушил дорогу. До 1 июня рабочие устанавливали подпорные стены. Все работы дорожники планируют завершить до конца октября.