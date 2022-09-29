«Агрокомплекс» законсервирует 3200 тонн фруктов и овощей из нового урожая

Ежегодно «Агрокомплекс» собирает богатый урожай фруктов и овощей, обеспечивая южан свежими и натуральными продуктами с кубанских садов и полей круглый год. Фото: agrokomplex.ru

Прямо из садов и полей свежая спелая продукция направляется на производство для изготовления ассортимента вкусных и натуральных соков, нектаров, плодоовощных консервов. Общий объём перерабатываемого сырья составляет 3200 тонн.

«Валовый сбор и урожайность фруктов в этом сезоне превышают показатели предыдущего года. Мы получили 137 тонн вишни, 177 тонн черешни, 117 тонн персика, 133 тонны алычи, 368 тонн сливы. Также на сегодняшний день собрано 450 тонн огурцов, 631 тонна томатов, 501 тонна кабачков, 2,5 тонны патиссонов, 13 тонн укропа. Планируем собрать еще 500 тонн тыквы», - рассказал директор предприятия «Выселковское» Михаил Шабельников.

Ежегодно «Агрокомплекс» собирает богатый урожай фруктов и овощей, обеспечивая южан свежими и натуральными продуктами с кубанских садов и полей круглый год. На внутренний и внешний рынки компания поставляет 61 вид плодоовощных консервов бренда «Агрокомплекс Выселковский» объёмом более 3 тыс. тонн в год. В большом ассортименте плодовую и овощную консервацию, соки и нектары можно приобрести в фирменных магазинах «Агрокомплекс Выселковский». Вкус и качество этой продукции высоко оценивают не только жители нашей страны, но и Китая, Вьетнама и Сингапура.

Пока на рынках трёх стран Восточной и Юго-Восточной Азии представлено 23 позиции плодоовощной консервации. Наибольшей популярностью среди азиатских потребителей пользуются «Огурчики маринованные «Остренькие»» за пикантный вкус и хрусткость самого огурца. Если в начале продаж эту продукцию покупали в основном люди, переехавшие жить в эти страны из других государств, то теперь и местное население.

«Поколение жителей Китая и Вьетнама, родившихся с 1981 года, ведущее активный образ жизни, с большим интересом познает иностранную пищу. Изучая предпочтения наших покупателей, мы поняли, что в основном они выбирают «Огурчики маринованные» для домашнего приготовления бургеров в компании друзей или в семейном кругу. Реже делают салаты с их добавлением и практически не едят огурцы в сыром виде, как это принято у нас», - сообщил заместитель директора по развитию новых направлений экспорта ТД «Агрокомплекс-экспорт» Никита Макаров.

По словам Макарова, «Агрокомплекс» находится в самом начале пути на данных рынках. Специалисты тестируют вкусы, дорабатывают рецептуры, модернизируют дизайн упаковок, но уже отмечают существенный потенциал плодоовощной консервации ТМ «Агрокомплекс Выселковский» для роста продаж и возможности занять свою долю внешнего рынка.