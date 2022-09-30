На Кубани продлили штормовое предупреждение по дождям с градом до 4 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани продлили штормовое предупреждение по дождям с градом до 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

- В период со 2 по 4 октября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, - предупредили в ведомстве.

Уточняется, что в регионе может усилиться ветер – его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.

А в Черном море прогнозируют смерчи. Воронки могут сформироваться на участке от Анапы до Магри.

В МЧС напомнили о действиях граждан при усилении ветра. В это время лучше выходить из зданий по необходимости, по возможности чаще находится в помещениях.

Если же ветер застал человека на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не рекомендуется прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроев.

- Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам, - отметили в ведомстве.

При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру «112».