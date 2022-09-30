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Общество30 сентября 2022 8:43

В центре Краснодара перекрыли дороги из-за патриотического концерта

Движение ограничено с 6:00 до окончания концерта
Светлана ОВДЕЙ
Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

В центре Краснодара перекрыли дороги для проведения патриотического концерта. Движение ограничено с 6:00 до окончания акции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, водители не смогут проехать по улице Красноармейской - от улицы Длинной до улицы Кузнечной. Также перекрыт участок улицы им. Буденного - от улицы Красной до улицы им. Митрофана Седина.

Напомним, концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ пройдет 30 сентября на Главной городской площади Краснодара. На патриотической акции «Мы вместе» с 17:00 до 18:00 выступят ведущие творческие коллективы Краснодарской филармонии и Кубанского казачьего хора.